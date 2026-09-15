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Слабая связь мешает выпускникам Туркестанской области готовиться к ЕНТ

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Редактор Юлия Машковская
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Жители села «Саналы» в Туркестанской области годами испытывают проблемы с мобильной связью и интернетом. Чтобы позвонить или выйти в сеть, людям приходится искать сигнал за пределами села, а иногда ехать на возвышенность в нескольких километрах.

Особенно сложно школьникам и выпускникам. Из-за слабого интернета возникают проблемы с онлайн-занятиями, подготовкой и регистрацией на ЕНТ.

В акимате сообщили, что для решения проблемы определён оператор Kcell. Сейчас оформляется земельный участок, где планируют установить новую базовую станцию.

Как отсутствие интернета влияет на жизнь жителей «Саналы» и когда в селе появится стабильная связь — смотрите в полном сюжете.

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