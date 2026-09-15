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На главную Анонс Жители отдалённых районов Шымкента озвучили наболевшие вопросы

Жители отдалённых районов Шымкента озвучили наболевшие вопросы

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Редактор Юлия Машковская
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Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков провёл выездную встречу с жителями посёлков «Базаркакпа» и «Тогыс». Горожане подняли вопросы качества питьевой воды, работы экстренных служб, дорог и общественного транспорта.

Одной из главных тем стала проблема воды в «Тогысе». По словам жителей, она непригодна для питья и приводит к дополнительным расходам на фильтры и ремонт бытовой техники. В акимате сообщили, что в ближайшие два месяца здесь установят три фильтра, а до конца года по городу планируют запустить десять таких установок.

Также в Шымкенте готовят систему, которая объединит скорую помощь, полицию и пожарную службу. Её задача — сократить время прибытия экстренных служб до пяти минут.

Какие ещё вопросы подняли жители «Базаркакпа» и «Тогыса» и какие решения предложил аким — смотрите в полном сюжете.

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