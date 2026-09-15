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Детям с заболеваниями почек теперь оказывают помощь в новом центре

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Алиса Дуваева
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В Туркестанской областной детской больнице открылся уронефрологический центр. Здесь дети с заболеваниями почек и мочевыводящих путей смогут пройти диагностику и получить лечение, в том числе хирургическое.

В центре применяют современные малоинвазивные методы. Уже проведены первые операции, а маленькие пациенты находятся под наблюдением специалистов.

Ранее около 20–30% детей со сложными диагнозами приходилось направлять в Алматы и Астану. Теперь часть необходимой помощи можно будет получать непосредственно в регионе.

В дальнейшем в центре планируют внедрить гемодиализ, биопсию почки и другие современные методы диагностики и лечения.

Какие возможности появились у нового уронефрологического центра и как здесь лечат маленьких пациентов — смотрите в полном сюжете.

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