Детям с заболеваниями почек теперь оказывают помощь в новом центре

В Туркестанской областной детской больнице открылся уронефрологический центр. Здесь дети с заболеваниями почек и мочевыводящих путей смогут пройти диагностику и получить лечение, в том числе хирургическое.

В центре применяют современные малоинвазивные методы. Уже проведены первые операции, а маленькие пациенты находятся под наблюдением специалистов.

Ранее около 20–30% детей со сложными диагнозами приходилось направлять в Алматы и Астану. Теперь часть необходимой помощи можно будет получать непосредственно в регионе.

В дальнейшем в центре планируют внедрить гемодиализ, биопсию почки и другие современные методы диагностики и лечения.

Какие возможности появились у нового уронефрологического центра и как здесь лечат маленьких пациентов — смотрите в полном сюжете.