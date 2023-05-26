Главный судья Шымкента ходит на работу пешком

С 2019 года вышло постановление, чтобы судьи оставили свои авто и передвигались в рабочее время на такси.

Прошло четыре года, корреспонденты решили поинтересоваться на чем сегодня передвигается главный судья Шымкента.

Лишившись служебных автомобилей, судьи Шымкента пересели на такси. В день они могут воспользоваться услугой частных извозчиков шесть раз. Судья Даурен Сайханов рассказывает, на такси приезжает на работу, выезжает на процессы. Зачастую лимит поездок остаётся не исчерпан. За такси платит государство, экономия на личных авто с водителями существенная, уверяют вершители закона.

«Мы заказываем такси, а уже с карточки администратора суда списывается сумма. Заключается тендер с таксопарком, они нас и обслуживают. Лично у меня на счету нет никаких денежных средств», — говорит Даурен Сайханов, председатель СМУС по делам несовершеннолетних г. Шымкента.

За четыре года, по самым скромным расчетам, уверяют в ведомстве, удачный эксперимент позволил тратить в два раза меньше денег налогоплательщиков. Город большой, судебных разбирательств много. Желающие могут передвигаться на своем автомобиле и за свой счет.

«У нас раньше были авто. Деньги уходили на ремонт, на топливо и другое использование уходили деньги. После принято решение пересесть на такси. Если раньше из казны уходило 57 млн тенге, то сейчас сумма уменьшилась в два раза. Сейчас сумма составляет 21 млн тенге», — говорит Кабыл Дуйсенби, пресс-секретарь суда г. Шымкента.

В суде Шымкента не скрывают, одна служебная машина осталась для общего пользования. Правда сейчас она в гараже, на ремонте. Поэтому главный судья Шымкента на работу ходит пешком.

«У председателя суда Шымкента есть служебное авто Ланд Крузер. Сейчас авто на ремонте. Это авто не только для судьи, его используют в служебных целях. А сейчас судья ходит пешком, он живет не далеко», — говорит Кабыл Дуйсенби, пресс-секретарь суда г. Шымкента.

Попытки лишить служебных автомобилей шымкентских чиновников на общественный транспорт тоже предпринимались. Правда делалось это не для экономии средств. Важнее, чтобы они ходили по городу и выясняли проблемные точки города. Эксперимент был временным и не стал прецедентным.