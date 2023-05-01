Лунное затмение, коронация Карла III: какие события ждут нас в мае

Среди крупных, значимых и ожидаемых событий мая 2023 года – весенний коридор затмений, открывшийся 20 апреля с гибридного солнечного затмения, а завершится 5 мая лунным затмением. В мае состоится коронация Карла III, нам он больше знаком как принц Чарльз, сын покойной королевы Великобритании Елизаветы. В мае в Турции пройдут парламентские и президентские выборы.

А праздники и события намечаются такие.

1 мая – День единства народа Казахстана. День рождения почтовой марки, День лояльности, День коучинга руководителей, Международный день партизанского садоводства, День спасения носорогов, День покатушек с ветром, День заплетающихся ног, День ландыша – во Франции, День суслика – в Канаде.

2 мая – День брата и сестры, День памяти блаженной Матроны Московской, День кондитера, Международный день Гарри Поттера, День трюфелей, День весенних акварелей, День садовода, Всемирный день тунца, Международный день скрапбукинга (это изготовление и оформление семейных или личных фотоальбомов), День игры на гавайской гитаре.

95 лет – Какену Аханову (1928-1978 гг.), доктору филологических наук, профессору, академику.

85 лет – поэту Сакену Иманасову.

70 лет – Валерию Гергиеву, дирижеру, народному артисту РФ.

3 мая – Всемирный день свободы печати, Всемирный день Солнца, День рождения «спама», окликание предков, День кондитера, День положительности в уме, День медитации в саду, День кексов с малиной, День шоколадного заварного крема, День паранормальных явлений.

4 мая – День красивых признаний в любви, День рождения складного зонтика, Международный день пожарных, Всемирный день поддержки, День борьбы с буллингом, День апельсинового сока, День любителей вермишелевого супа, День «Звездных войн», День птиц, День обновления взаимоотношений, Международный день уважения кур, День собачьего счастья, Всемирный день пароля, День разума.

95 лет – Заки Ахметову (1928-2003 гг.), исследователю казахской литературы, доктору филологических наук, профессору.

5 мая – День водолаза, День шифровальщика, Международный день акушерки, Всемирный день борьбы с астмой, Международный день борьбы за права инвалидов, День Европы, Всемирный день общения, День советской печати, Международный день принцесс, Хокку-день, День карикатуриста, Всемирный день легочной гипертензии, День большого сэндвича.

80 лет – казахскому писателю Сейтказы Досымову.

6 мая – Всемирный день лабиринта, Юрьев день, День бесплатных комиксов, Международный день против диеты, День напитков, День признательности туристам.

7 мая – День защитника Отечества – в Казахстане, День радио, Всемирный день веселья, Международный день осиротевших матерей, День благословения велосипедов, День распахнутых окон, День дизайна упаковки, День жаркого с бараньей ногой.

190 лет – Иоганнесу Брамсу, немецкому дирижеру и композитору (1833-1897 гг.).

8 мая – Международный день Красного Креста, День рождения напитка «Кока-Кола», Европейский День Победы, День женского обследования, День сирени.

120 лет – Фернанделю (1903-1971 гг.), французскому актеру («Дьявол и десять заповедей», «Закон есть закон»).

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне, Поминовение усопших воинов, День уличных музыкантов, День памяти потерянного носка, День ночевки, День пирожных с ирисками.

100 лет – певцу, заслуженному артисту КазССР, народному артисту РК Бекену Жылисбаеву.

95 лет – писателю и журналисту Сайдахмету Бердикулову (1933-1994 гг.).

70 лет – Джону Эдвардсу, бас-гитаристу группы Status Quo.

10 мая – День уборки в комнате, День креветок, День липидов, День печени и лука, День «Доверяйте своей интуиции».

60 лет – Оксане Пушкиной, телеведущей.

11 мая – День глаженных шнурков, День «Ешь все, что хочешь», День ожидания Мэри Поппинс, Всемирный день осведомленности об эгоизме.

110 лет – писателю Рахматуллы Раимкулову (1913-1978 гг.).

60 лет – Константину Меладзе, композитору, продюсеру.

12 мая – Международный день медицинской сестры, День экологического образования, День осведомленности о синдроме хронической усталости, День одометра, День ореховой помадки, День ежиного сопения.

13 мая – Всемирный день перелетных птиц, Всемирный день танца живота, Всемирный день справедливой торговли, Всемирный день одуванчика, День рождения застежки-липучки, День яблочного пирога, День фруктового коктейля, Международный день хумуса, День прыгающей лягушки, День грозового гонга.

100 лет – композитору Исааку Шварцу, написавшему потрясающую музыку к кинофильмам «Звезда пленительного счастья», «Мелодии белой ночи», «Сто дней после детства», песни «Женюсь», «Капли датского короля», «Любовь и разлука» и др. В годы ВОВ был сапером.

14 мая – Международный день матери, День фрилансера, День рождения вазелина, День большого бодуна, День смешных нелепиц, Пролетье (последняя неделя пахоты и начала сева), День танцев как цыпленок.

15 мая – Международный день семьи, Международный день климата, Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести, День исчезающих видов животных, День калейдоскопов, День шоколадных чипсов, Единые дни защиты малых рек и водоемов, День нейлоновых чулок, День соломенной шляпы, День лакоманьяка (его отмечают те, кто увлечен маникюром и коллекционированием лаков для ногтей).

95 лет – со дня основания Казахского национального педагогического университета им. Абая. 90 лет – детскому поэту Жанибеку Карбозину (1933-1984 гг.).

16 мая – День биографов, Мавра Рассадница (народный праздник; день, благоприятный для посева), Международный день мирного сосуществования, Международный день света, День барбекю, Праздник подлиз, День танцев с привидениями, День любви к деревьям, День коктейля «Мимоза».

70 лет – актеру Пирсу Броснану, знаменитому «Джеймсу Бонду», фильмы: «007: Умри, но не сейчас», «007: И целого мира мало» и др.

17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества, Международный день борьбы с гомофобией (день привязан к дате 17 мая 1990 года, когда ВОЗ исключила гомосексуализм из списка психических расстройств), День рождения интернета, День пульмонолога, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, День грецкого ореха, День барахольщика.

50 лет – актрисе Екатерине Редниковой («Смерш», «Вор», «Барышня-крестьянка»).

18 мая – Международный день музеев, Всемирный день вакцины против СПИДа, День без грязной посуды, День рождения майского ж-ж-ж-жука.

19 мая – День пионерии, День рождения Кубика Рубика, Международный день виртуального помощника, День пиццерийной вечеринки, День русской печи, День пищевой революции, День парусов на горизонте, Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника, Всемирный день борьбы с гепатитом С.

20 мая – Всемирный день врача-травматолога, Всемирный день метрологии, День рождения джинсов, День кровельщика, День свободы культуры, Всемирный день виски, Всемирный день скандинавской ходьбы, Всемирный день пчел, День Волги, Европейский день моря, День миллионера, День собранной клубники, День ветряных вертушек.

60 лет – Андрею Разину, композитору, продюсеру, создателю культовой группы «Ласковый май».

21 мая – День работников культуры и искусства – в Казахстане, День военного переводчика, Всемирный день памяти жертв СПИДа, День защиты от безработицы, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, Международный день космоса, День официантов и официанток, День музы и вдохновения, День обмена талисманами, День клубники со сливками.

22 мая – Международный день биологического разнообразия, День Земли, День рождения тюбика для зубной пасты, День бассейновой индустрии, День основания Третьяковской галереи, Международный день гота, День винегрета, День ванильного пудинга, День покупки музыкального инструмента, День суши и роллов.

210 лет – дирижеру и композитору Рихарду Вагнеру (1813-1883 гг.).

110 лет – композитору Никите Богословскому (1913-2004 гг.). 90 лет – балерине Ирине Колпаковой, народной артистке СССР.

23 мая – Всемирный день черепахи, Международный день по искоренению акушерских свищей, День ирисок.

140 лет – американскому актеру Дугласу Фербенксу (1883-1939 гг.), фильмы: «Три мушкетера», «Робин Гуд», «Зорро».

24 мая – День кадровика, День славянской письменности и культуры, Европейский день парков, День братьев, День солнцезащитного крема, праздник горилки, Всемирный день видеоигр, Всемирный день шизофрении, День валяния в траве, Международный день тиары, День «мусорной охоты» – день уборки мусора после пикников.

25 мая – Вознесение Господне, День филолога, Международный день пропавших детей, Всемирный день щитовидной железы, День вина, День полотенца, День чечетки, День счастливого билетика, День сотворения мира, праздник свободы причесок, День «Возьми дочку на работу» – в ЮАР.

75 лет – Клаусу Майне, немецкому рок-музыканту, вокалисту группы Scorpions. Это автор одной из самых известных песен «Wind of Change», а также автор текстов практически всех песен группы.

26 мая – День сварщика, Европейский день соседей, День хождения босиком, День конника, День бумажных самолетиков.

27 мая – День смелых решений, Международный день рассеянного склероза, День города Санкт-Петербурга, День изобретения шпрот, День итальянской говядины.

28 мая – День SEO-оптимизатора, День пограничника, День химика, День рождения майонеза, День брюнеток, Международный день действий за женское здоровье, День гамбургера, День грудинки, День лепестковой вьюги, День туркменского ковра.

29 мая – Международный день миротворцев ООН, Всемирный день здорового пищеварения, День гадания на ромашках, День табачного дыма, День конца средневековья, День бисквита, День петуха с вином, День скрепки, День «Узнайте о компостировании отходов».

70 лет – актеру Александру Абдулову (1953-2008 гг.).

30 мая – Международный день феминизма, Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День окрошки, День поливания цветов, День памяти Жанны д’Арк, День желтых носов от одуванчиков.

115 лет – композитору, заслуженному деятелю искусств РК Борису Ерзаковичу (1908-1997 гг.), внесшему большой вклад в исследование истории казахской музыки, музыкального фольклора.

31 мая – День памяти жертв политических репрессий и голода – в Казахстане, Всемирный день без табака, Всемирный день блондинок, День рождения велосипедного спорта, Международный день близнецов, Всемирный день борьбы с неравенством, День защиты слуха, Всемирный день медитации, День дырок от бублика, День миндального печенья.

90 лет –актеру Георгию Буркову (1933-1990 гг.), фильмы: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Подранки», «Профессия – следователь».

50 лет – певице Наташе Королевой (настоящие имя и фамилия – Наталья Порывай).

Вот таким будет май. Он может быть и лучше – все зависит от вас.

Календарь мая собирала

Фарида ШАРАФУТДИНОВА