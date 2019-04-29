Для перевозки пассажиров в период праздничных дней в мае (День единства народа Казахстана, День Защитника Отечества, День Победы) АО «Пассажирские перевозки» назначает курсирование дополнительных поездов по маршрутам:

1. Поезд №205/206 сообщением «Алматы-2-Туркестан» на 2 рейса отправлением из Алматы-2 2, 9 мая, прибытием и отправлением Туркестана 3, 10 мая, прибытием Алматы-2 4, 11 мая.

2. Поезд №207/208 сообщением «Актобе-Бейнеу» на 5 рейсов отправлением из Актобе 30 апреля, 2, 4, 7, 9 мая, прибытием и отправлением Бейнеу 1, 3, 5, 8, 10 мая, прибытием Актобе 2, 4, 6, 9, 11 мая.

3. Пригородный поезд №7510 сообщением «Нур-Султан-1-Павлодар» только 8 мая т.г. в одном направлении из столицы.

В связи с традиционным увеличением пассажиропотока на предстоящие майские праздники будут организованы дополнительные прицепки.

Всю информацию о времени прибытия/убытия поездов можно будет узнавать по справочному телефону «105» (звонок со стационарного телефона бесплатный).

