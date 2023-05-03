Неделя моды прошла в Шымкенте

В Шымкенте состоялся шестой сезон фестиваля моды Kazakhstan Fashion Week, OTYRAR.

На смотре были представлены традиционные свадебные платья, детская одежда и одежда в стиле «кэжуал» для молодежи. В мероприятии приняли участие около 20 модельеров, известных как в Казахстане, так и далеко за его пределами.

Вечер открыла уникальная коллекция одежды Аруназ Бренд. Дому моды, недавно исполнилось 9 лет со дня основания и на этот смотр кутюрье модного бренда привез уникальные модели одежды для молодежи.

«Мы проводили нашу Неделю моды в Париже, Милане, Баку, Берлине. В то же время, мы участвуем ежегодно на казахстанской Неделе моды. Сегодня мы привезли молодёжные модели в стиле «Street style». Это удобная одежда для молодых людей для повседневного ношения»,— рассказывает основательница дома моды «Аруназ» Назым Карпыкова.

На этом фестивале свои модели представили около 20 кутюрье, как начинающие так и уже завоевавшие признание в мире моды. Организаторы показа в целях поддержки молодых специалистов в этом сезоне отдали предпочтение молодым дизайнерам.

«Наши дизайнеры особенно впечатлены неделями моды. Каждый регион имеет свою специфику. В создании одежды модельеры отличаются друг от друга. Специалисты, участвующие в нашей неделе, известны не только в стране, но и за рубежом. Казахстан является уникальным и интересным рынком для иностранных кутюрье. Поэтому мы поддерживаем молодых модельеров через наш проект», — говорит управляющий директор Kazakhstan Fashion Week Ботагоз Алдонагарова.

Как считают организаторы показа мод, Kazakhstan Fashion Week можно назвать площадкой поддержки молодежи. Так например, юная модельер Дильшода Дильмураткызы, выступавшая в этом проекте, получила путевку на международный конкурс мира моды и вернулась оттуда с призом.