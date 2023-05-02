Педагоги обсудили приоритетные направления современного образования

В высшем педагогическом колледже Shymkent совместно с институтом профессионального развития «Өрлеу» и методическим центром управления образования города Шымкента была организована республиканская научно — практическая конференция «Приоритетные направления современного образования: поиски, результаты».

В рамках мероприятия гости приняли участие в открытии читального зала библиотеки колледжа, ознакомились с учебно-методической работой коллектива.

Республиканская научно — практическая конференция под названием «Приоритетные направления современного образования: поиски, результаты» проходит в онлайн и офлайн форматах на казахском, русском языках.

Цель конференции — обменятся опытом об изменениях в системе образования за последние годы, обсудить особенности организации учебного процесса в направлении обновления.

На конференцию поступило более 180 статей от сотрудников учреждений образования городов Астана, Алматы, Караганда, Кокшетау, Жезказган, Улытау, Уральск, Аркалык, Кызылорда, Тараз, Шымкент. Эти статьи будут включены в сборник конференции, участникам — вручены сертификаты.

«Участие в конференции даст педагогам возможность расширить свой кругозор, поделится знаниями и новшествами. Требования времени растут, нельзя останавливаться , надо все время быть в поиске. Подготовка кадров нелегкий труд и поэтому мы должны применять передовые технологии»,- Ерлан Байсеитов, заместитель директора по воспитательной работе высшего педагогического колледжа Shymkent.

В рамках республиканской научно-практической конференции в колледже торжественно открыли читальный зал библиотеки.

Гости ознакомились с учебно — методической работой педагогического коллектива, а также с работой профессора педагогической академии Казахстана Абилы Коздибаевой.

Высший педагогический колледж Shymkent сегодня не только готовит кадры по 13 специальностям, но и повышение квалификации по 17 специальностям. В колледже ,где на сегодня обучаются 1500 студентов, планируют выпустить 420 выпускников.

Высший педагогический колледж Shymkent

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