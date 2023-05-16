В Шымкенте открылся премиальный спа-центр Buddha spa

Отдохнуть от повседневной суеты, расслабиться после тяжелого трудового дня и посвятить время себе.

В новом премиальном спа-центре Buddha Spa доступны различные виды массажа и процедур для гармонии души и тела.

Узнав об открытии спа-центра в микрорайоне «Нурсат» Раушан Кулакеева пришла одной из первых.Женщина рада, что в Шымкенте появилось место, где специалисты высокого уровня помогут укрепить здоровье и просто насладиться моментом, погружаясь в расслабленную атмосферу спокойствия. Каждый, кто побывает здесь, обязательно вернётся – говорит жительница Шымкента.

«Я очень рада, что в нашем городе открылся такой великолепный спа-центр, куда мы можем прийти отдохнуть, расслабиться, сделать массаж, отдохнуть в свое удовольствие и мне очень приятно, что здесь, такая атмосфера, персонал очень хороший, все оборудовано на современном уровне. Я приглашаю всех сюда прийти хотя бы раз, ощутить себя на высоте и понять, что такое удовольствие и я думаю, что жители Шымкента обязательно воспользуются моим советом», —делится женщина.

В спа-центре Buddha Spa доступны несколько видов тайского массажа с уникальной техникой, разнообразные спа-процедуры для тела и лица с использованием премиальной косметики. Высококвалифицированный персонал подберет специально разработанные программы на любой вкус и ценовой сегмент. Название предложения для посетителей говорят сами за себя: тайское наслаждение, шоколадный рай, энергия Будды, пробуждение, райское блаженство. Они помогут погрузиться в атмосферу глубокого расслабления и полного наслаждения.

Самал Утеген, управляющая компанией Buddha Spa г. Шымкента

«Сегодня у нас долгожданное открытие спа-центра в Шымкенте. У нас здесь более расширенные спа-программы, все виды услуг и профессиональные, высококвалифицированные мастера из Таиланда. У нас есть спа-процедуры для двоих, одного и детей. Мы предоставляем спа-процедуры, массаж, сухой пар, влажный пар, хамам турецкий. Наши мастера делают свою работу с любовью, мы используем люксовую косметику».

Buddha Spa — это уже третий спа-центр в Шымкенте, филиал есть и в Астане. В планах открытие релакс-центра в Алматы. Для бизнесменов есть возможность приобретение франшизы узнаваемого и уже полюбившегося многим спа-центра Buddha Spa.

Адресс: г.Шымкент, Нурсат 173Б

Телефон для записи +7 (702) 651 80 99

Instagram @buddhaspa_shymkent,