В Шымкенте еще раз напомнили об опасности купания в фонтанах

Большой фонтан перед зданием городской администрации привлек к себе внимание детворы. Видео появилось в социальных сетях и набрало больше 400 тысяч просмотров.

Героями ролика заинтересовались правоохранительные органы. На первый раз, полицейские ограничились разъяснительной беседой.

Шарен Бекенов, старший инспектор по особо важным поручениям МПС ДП г. Шымкента:

«Фонтан — это не место для купания и купаться там запрещено. В случае купания предусмотрена административная мера, статья 364 «Нарушение правил общего водопользования». Первый пункт данной статьи предусматривает предупреждение, второй пункт — штраф 2 МРП. В прошлом году мы проводили разъяснительные работы с родителями, чьи дети купались в фонтане. Но, не штрафовали, второй раз мы таких фактов не зафиксировали».

В жаркие шымкентские дни практически у каждого фонтана можно встретить купающихся детей. Чаще всего туда их приводят родители. Но, едва кто-нибудь из взрослых задумывается о последствиях такого, казалось бы, безобидного развлечения. Тем временем санэпидемиологи бьют тревогу. Купания в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями. Можно подхватить холеру, заразиться острыми кишечными инфекциями.

Алдаркул Ахметов, заместитель руководителя ДСЭК г. Шымкента:

«Мы не разрешаем купаться в фонтанах. Потому что там вода не очищается и не обеззараживается. Поэтому он не предназначен для общественного купания. Причина, по которой я советую вам не купаться в фонтанах, заключается в том, что если вода не очищена, могут передаваться кишечные инфекции. Дети наглотаются воды, тогда у них будут острые кишечные инфекции как холера. Холера может привести к летальному исходу».

По данным управления развития городской комфортной среды, в Шымкенте функционируют 37 фонтанов. Кроме инфекций, можно получить травму от удара током.

Мухамеджан Сейтжанов, руководитель отдела управления развития городской комфортной среды:

«В Шымкенте 37 фонтанов установлены в 25 местах. Фонтаны оборудованы электрическими проводами. Люди и дети, которые там купаются, могут получить серьезные травмы. А вода в фонтане появляется из скважин. У каждого фонтана есть своя скважина, оттуда мы и выкачиваем воду».

По словам местных жителей, чаще всего дети плескаются в фонтанах от безысходности. Говорят: доступных для купания мест – чистых и бесплатных — мало. Поэтому фонтаны становятся для многих порой единственным источником окунуться.

«Купаться в фонтане это же не гигиенично. Ребенок может заболеть, тем более вода там холодная. Взрослые и родители должны объяснять своим детям, что купаться там запрещено»;

«Я лично против того, чтобы дети купались в фонтанах. Есть специальные места для купания. Почему бы не отвести детей в бассейн?»,— говорят жители Шымкента.

С начала купального сезона санэпидемиологи Шымкента ежемесячно проводят мониторинг открытых источников, туда входят и фонтаны. Представители СЭС берут пробы воды и изучают на наличие микроорганизмов. Первые итоги проверок не огорчили: инфекций пока не обнаружено.