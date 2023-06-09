Две машины горели по проспекту Кунаева в Шымкенте

Сегодня днем на главной улице Шымкента при неизвестных обстоятельствах сгорели две иномарки Honda и Audi.

Как выяснилось, обе машины стояли на парковке. Первым начала гореть Audi, а затем пламя перекинулось на рядом стоящее авто.

На место возгорания приехали две пожарные техники и в короткое время смогли потушить пламя. К счастью, пострадавших и жертв нет. Причина пожара пока не известна.

К слову, возгорание случилось на парковке того же злополучного дома, где несколько месяцев назад с окна выбросился подросток, а затем, спустя время, столкнулись две машины.