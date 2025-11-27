В центре Шымкента загорелась квартира, потребовалась эвакуация

Спасатели МЧС эвакуировали 10 человек из горящей многоэтажки.

В самом центре города по проспекту Кунаева в 9-этажке произошел пожар. Загорелась квартира на самом последнем этаже. В доме находились 10 человек, двое из них дети

На место происшествия сразу же выехали спасатели. Жильцы не могли самостоятельно покинуть задымленное помещение. Их пришлось эвакуировать, людей выводили по лестничному маршу в условиях плохой видимости.

К счастью, никто не пострадал. Пожар ликвидирован, на месте работают дознаватели.