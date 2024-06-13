Соревнования среди пожарных и спасателей проходят в Шымкенте

В Шымкенте состоялась церемония открытия VII турнира на Кубок республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту.

В течение следующих 4 дней за призовые места будут бороться 25 команд. Как прошел первый день соревнований?

В Шымкенте стартовал седьмой республиканский турнир по пожарно-спасательному спорту. На центральном стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова состоялось торжественное открытие турнира. За первые места будут бороться 13 мужских и 12 женских сборных команд со всей страны.

«Заслуга спасателей и пожарных, которые неустанно трудятся, чтобы обеспечить мирную жизнь населения, безопасность и не допустить чрезвычайных ситуация очень велика. Объявляю сегодняшний турнир открытым. Желаю удачи каждому спортсмену и справедливого судейства», — говорит Айдын Каримов, заместитель акима г. Шымкента .

«У нас очень сильная команда. Созданы мужская и женская команды департамента по чрезвычайным ситуациям из Шымкента. Среди них есть спортсмены, которые побеждали в республиканских стартах. Есть заслуженный мастер спорта Бахыджан Казакбаев. Кроме того, двое наших сотрудников вошли в сборную команду министерства. Также сформирована команда среди юниоров», — говорит Дархан Райханов, начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г. Шымкента.

В первый же день прошли стартовые соревнования между командами. Спортсмены состязались в преодолении стометровой «Полосы препятствий».

25 команд примут участие в республиканском турнире по 4 дисциплинам. Во второй день соревнований команды будут состязаться в подъеме по штурмовой лестнице учебной башни. А в последующие дни определятся сильнейшие в пожарной эстафете и боевому развертыванию.