Хотела сделать селфи: 16-летняя девочка упала в реку Сайрам су. Ведутся поиски

В Туркестанской области ведутся поиски девушки, упавшей в горную реку.

Спасатели вторые сутки исследуют русло реки Сайрам-су, береговой линии, а также – ниже по течению, на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка.

В поисково-спасательных работах задействованы 37 сотрудников, 1 плавательное средство и 4 единиц техники ДЧС Туркестанской области, 6 сотрудников и 3 единиц техники ДП Туркестанской области, местные исполнительные органы 11 сотрудников.

Сообщение на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило 28 июля в 10:41 часов.

По словам очевидцев, 16-летняя жительница Туркестанской области, пытаясь сделать фото, поскользнулась, потеряла равновесие и сорвалась с уступа, на котором балансировала. Из-за сильного течения она застряла между валунами и не смогла выбраться.

Поисковые работы продолжаются.