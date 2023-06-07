Факт незаконного убоя скота расследует полиция области

Полицейские выявили факты незаконного забоя скота в Сайрамском районе.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия были выявлены 5 местных жителей. Они занимались реализацией мяса без разрешительных документов. У них изъяли более 6 тонн мяса и 4 головы крупно-рогатого скота.

В настоящее время собранные материалы по ст. 406 КоАП «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии» направлены в инспекцию ветеринарного контроля и надзора по Сайрамскому району для принятия мер административного характера.