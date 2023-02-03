Тяжелых пациентов переводят с одного отделения в другое

Пациенты с заболеваниями почек в Шымкенте просят оставить отделение нефрологии в первой городской клинической больнице.

В нем проходят лечение больные с хронической почечной недостаточностью, ожидающие или уже перенесшие трансплантацию почки. Накануне, говорят люди, которые собрались перед стенами медицинского учреждения, пациентам объявили, что их будут переводить в другое отделение — терапевтическое.

«После пересадки мы принимаем лекарства, которые понижают иммунитет, а в терапии лежат разные больные, где мы можем заразиться всякой инфекцией, мы рискуем жизнью«, — говорит Максат Кулсериев, пациент.

Пациенты говорят, что в их отделении было 15 коек, они просят оставить его и даже расширить. Ведь больных с хронической почечной недостаточностью или тех, кому необходима трансплантация, почки становится все больше. И мест для таких пациентов в мегаполисе должно быть больше. По словам главного врача, в больнице ожидается капитальный ремонт, помещений не хватает. Именно поэтому было принято решение объединить несколько отделений в одно терапевтическое. И добавить под больных нефрологическими заболеваниями еще 8 коек. Но работать с больными будут те же профильные врачи, сокращать кадры не планируют.

«Помещений конечно не хватает, но пути решения — это открыть полноценное терапевтическое отделение. В терапию все входят, все терапевтические нозологии, гастроэнтерология, нефрология. Здание в 1980 году было построено, через месяц мы начнем уже капремонт», — говорит Абылай Донбай, главный врач клинической больницы №1 г.Шымкента.