Абылай Донбай вернется на прежнее место работы после скандала

Об этой новости сообщил у себя на странице сам трансплантолог Абылай Донбай, передает OTYRAR.

Он бесплатно проведет операции по пересадки трех почек и одной печени людям, которые долгое время стоят в очереди. Известный трансплантолог заключил временный договор с городской больницей №1.

«На вопрос кресло или специальность я выбрал специальность. Решил заключить временный трудовой договор с больницей номер 1, с учреждением, которое я ранее возглавлял. Проведу операции по пересадке трех почек и одной печени. Буду помогать этим пациентам», — написал Донбай на своей странице.

Ранее, Донбай заявлял о том, что руководитель Управления здравоохранения не дает ему спокойно работать и сообщил о своем увольнении. Нурлыбек Асылбеков, в свою очередь, заявил о том, что трансплантолога хоть и уволили с должности главврача больницы, но оставили в качестве оперирующего врача.