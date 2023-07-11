Главный трансплантолог Шымкента отказался проводить операции

Управление здравоохранения Шымкента прокомментировало высказывание скандально известного хирурга-трансплантолога Абылая Донбая, передает OTYRAR.

Ранее, на своей странице в Facebook главврач Городской больницы №1 заявил о своем увольнении. Также сообщил, что впредь он не будет проводить операции по пересадке.

«Я решил, что больше не буду делать операции по пересадке. Жаль простых казахстанцев, которые ждали своей очереди. Со вчерашнего дня я не работаю в этой Городской больнице. Сказал пациентам в очереди. Теперь я понимаю наших врачей, уехавших за границу. Я понимаю, почему наша медицина не развивается»,-заявил Абылай Донбай.

В управлении здравоохранения сообщили, что уволили Абылая Донбая с поста главврача больницы из-за кредиторской задолженности. Тем не менее, проводить операции Абылаю Донбаю никто не запрещал. Всем, кто стоит в очереди по трансплантации, будут проведены операции.

«Все, кому требуются пересадки, им будут проведены операции. У нас есть команда и уход Абылая Донбая никак не скажется на их работе. Что касается увольнения, 2-3 года копились кредиторские долги из-за этого у больницы были проблемы по медуслугам. Абылай Донбай никак не решал эти проблемы. Плюс ко всему, в последнее время участились жалобы от жителей на качество оказанных услуг. Вчера его уволили с поста главврача, но запрета на проведение операции не было. Это его личное решение»,— заявили в пресс-службе Управления городского здравоохранения.

Напомним, Абылая Донбай не раз был замешан в громких медицинских скандалах. Его обвиняли в вымогательстве. А позже Донбай даже записал видеообращение Касым-Жомарту Токаеву, где пожаловался на прессинг со стороны главы горздрава Нурлыбека Асылбекова и многочисленные проверки. Но тогда все закончилось перемирием.