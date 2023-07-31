Кызылординец приезжал в Шымкент и обворовывал магазины

В Шымкенте задержали мошенника из Кызылординской области, который обманывал доверчивых граждан по всему Казахстану.

Общая сумма ущерба — 6 миллионов тенге. Жертвами злоумышленника стали жители Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей и Шымкента.

Разъезжая по стране, подозреваемый заходил в магазины и аптеки, где войдя в доверие к продавцам, оптом забирал различные товары. Затем под предлогом, что возьмет деньги из машины и расплатится, грузил товар в автомобиль и скрывался. Наказание для мошенника теперь определит суд.

Сундет Тлеукабыл, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Туркестанской области:

«Подозреваемого в 45 фактах мошенничества установили полицейские Туркестанской области. Сотрудники группы «Cyberpol» задержали мужчину в Шымкенте. Установлено, что житель Кызылординской области причастен к 45 фактам мошенничества. Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК. Следствием устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям».

В марте этого года в Шымкенте задержали восьмерых человек, подозреваемых в интернет-мошенничестве. В прокуратуре сообщили, что молодые люди, имея базу телефонных номеров казахстанцев, ловко обманывали граждан. Они звонили им и говорили, что те стали счастливыми обладателями нового автомобиля. Но с одним условием: необходимо было перечислить определённую сумму денег.

На данный момент установлены 10 потерпевших, которые остались и без денег, и без подарка. Это была не единственная схема обмана. Уловки мошенники постоянно совершенствовали. В этом году, по данным городской прокуратуры, это уже третья задержанная группа интернет-мошенников. Аферисты обещали за вознаграждение гранты по госпрограммам, получение АСП, а также обманывали на популярных сайтах онлайн-продаж. Сумма ущерба превысила миллиард тенге.