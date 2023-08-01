Экс-начальник МПС Шымкента может вернуться в колонию на три года

Резонансное дело Мухтара Бухарбаева обрастает новыми подробностями. Экс-начальник МПС, который несколько месяцев назад вышел на свободу по УДО, может обратно вернуться в колонию.

Адвокат потерпевшего Азамата Аимбетова дал экслюзивное интервью телеканалу «Отырар».

Для адвокатов стороны потерпевшего, такое решение стало полной неожиданностью. Правозащитники подали кассационное производство. В итоге, Верховный суд отменил решение апелляционного суда и признал Бухарбаева виновным в превышении должностных полномочий. Дело рассмотрели в обширном составе, в процессе участвовали представители генпрокуратуры.

Талгат Есимов, адвокат пострадавшего:

«Там более активно участвовала моя коллега Галия Алдиярова. Коллеги, которые защищали Бухарбаева, говорили на процессе, что она самостоятельно подала жалобу и мол Айымбетов вообще не в курсе. Я не знаю, что за тактика вообще защиты. Какому адвокату надо без согласия своего подзащитного подавать жалобу в Верховный суд и тратить свое время. В итоге они грамотно не смогли изложить свое мнение и Верховный суд встал на нашу сторону».

Экс-главу МПС признали виновным в многочисленных поборах и приговорили к семи годам лишения свободы в сентябре прошлого года. По словам судьи, Бухарбаев на протяжении двух лет заставлял подчиненного Азамата Аиымбетова покупать для него авиабилеты, мебель, часы, айфон и даже ёлку. Полковник ни с одним обвинением в свой адрес не согласился. Адвокаты Бухарбаева обжаловали приговор. Апелляционная инстанция переквалифицировала действия Бухарбаева на мошенничество в крупном размере и вдвое сократила тюремный срок. А затем адвокаты и вовсе добились выхода подзащитного по УДО.

Талгат Есимов, адвокат пострадавшего:

«Айымбетов знает обо всем. Мы ему об этом сообщили. Он удовлетворен решением Верховного суда и до сих пор недоумевает, как апелляционная инстанция горсуда Шымкента приняла такое решение, в каком месте они увидели мошенничество?».

Решение Верховного суда уже вступило в законную силу. Во время следствия и судебного процесса Бухарбаев находился в СИЗО около девяти месяцев, теперь за колючей проволкой скандально-известный экс-начальник МПС проведет как минимум три года. Обжаловать кассационное производство бывшему-высокопоставленному полицейскому по-сути вряд ли удастся, по крайней мере на это рассчитывает сторона защиты потерпевшего.