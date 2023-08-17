Так ли необходим президентский молодежный кадровый резерв ответил политолог

Через две недели в стране стартует прием заявок на президентский молодежный кадровый резерв.

По итогам 50 человек будут зачислены в резерв сроком на три года. У них будет возможность вне конкурса получить назначения на должности государственной службы и квазигосударственного сектора.

В этом году отбор будет проводиться по таким направлениям как, развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика, АПК и охрана окружающей среды, внешняя политика и инвестиции, экономическая и финансовая политика, цифровизация, а также социальная политика и гражданское общество.

Отбор в кадровый резерв будет состоять из 6 этапов, которые пройдут с сентября по декабрь. На первом этапе кандидаты должны подать документы. Дальше будет оцениваться их работа с числовой и текстовой информацией. Третьим этапом будет тестирование на знание законодательства и оценку личных качеств. Затем экспертная комиссия даст оценку их компетенции. На пятом этапе будет интервью. А затем на заседании комиссии выберут кандидатуры для зачисления в резерв.

Принять участие в конкурсе могут казахстанцы до 35 лет, с высшим образованием, владеющие государственным языком c сертификатом не ниже уровня B1 и общим стажем работы не менее 5 лет. При этом журналисты отметили, что ранее отбор в резерв прошли дети действующих или экс-высокопоставленных чиновников. В академии госуправления при президенте ответили, что прямого запрета на это нет.

«Мы считаем несправедливым отсев на уровне каких-то людей сказать, что ты не имеешь принимать участие, потому что ты имеешь какие-то. Каждый гражданин имеет право принимать участие в конкурсном отборе», — говорит Ерлан Абил, ректор академии госуправления при президенте РК.

Но так ли нужен кадровый резерв вообще, если в правительстве чаще всего появляются не новые кадры, а все те же, просто с новой должностью. Политолог Жандос Сарсенбеков говорит, нужен, но должен быть результат для обновления кадров.

«Где первые резервисты, где вторые резервисты, мы когда видим перемены кадровые в правительстве в целом в государстве, смена акимов в местных государственных управлениях везде слышим одну отговорку, что у нас не хватает кадров, что короткая скамейка запасных. Зачем тогда мы вообще создаем такой кадровый резерв?», — говорит Жандос Сарсенбеков, политолог.

Кроме того, говорит специалист, по его мнению, резервист, должен знать казахский не на каком-то уровне, а в совершенстве. А еще отработать 5 лет на госслужбе в глубинке, чтобы узнать что именно нужно простым гражданам. Отмечу, что резерв уже формировался в 2019 и 2021 годах. Тогда было отобрано и трудоустроено больше 250 резервистов.