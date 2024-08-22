В Туркестанской области прошел заключительный этап отбора в региональный кадровый резерв. Молодым новаторам — зеленый свет. В региональный кадровый резерв может попасть любой молодой человек.

В Туркестанской области стартовал заключительный этап отбора в региональный кадровый резерв. Проект, инициированный по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, направлен на формирование пула молодых менеджеров и привлечение на государственную службу способной молодежь. Впервые в стране молодежь, обладающая управленческими способностями, на конкурсной основе может получить вакантные должности в системе управления.

На конкурс, который в этом году проводится впервые, поступили заявки от 634 претендентов. Перед комиссией, под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды, свои проекты защитили 50 претендентов, прошедших этап конкурса “Структурное интервью”.

В состав регионального резерва войдут 30 молодых людей, признанных лучшими в открытом конкурсе. С каждым претендентом аким провел индивидуальное интервью и дал личные указания. Политический проект создан для молодых людей, признанных лучшими в различных сферах, вооруженных современными передовыми знаниями, умеющих оперативно реагировать на вызовы, характерные для процесса глобализации. Большинство претендентов получили высшее образование в Астане, Алматы и других регионах и вернулись в Туркестанскую область. Среди претендентов на престижные должности есть те, кто работает в госорганах и частном секторе.

«Сейчас очень важно обладать передовые знания и умения. Эти качества особенно необходимы руководителям, в том числе на государственной службе. Авторитет любого государства зависит от госслужащих. В этой связи по прямому поручению Президента Касым-Жомарта Кемелевича в стране создан Президентский молодежный кадровый резерв. Этот проект, ставший эффективным социальным лифтом, дает реальную возможность молодым людям внести свой вклад в развитие страны.

В качестве продолжения ведется работа по созданию кадровых резервов для формирования группы инновационно мыслящих лидеров и молодых управленцев из числа образованной и талантливой молодежи региона. Главное — взять на государственную службу честных и справедливых людей, неравнодушных к судьбе страны», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

С марта молодые люди которые подали заявки на конкурс, прошли три этапа отбора. Те, кто успешно сдал первые этапы на знание законодательства, оценку личных качеств и компетенций, прошли собеседование. Основная цель проекта — привлечение к госслужбе молодых людей, которые ставят интересы страны на первое место, привлечение высококвалифицированных специалистов для решения актуальных вопросов социально-экономического развития области, создание эффективного кадрового резерва.

Отбор определен с учетом потребности в кадрах по шести отраслевым направлениям в регионе. Претенденты в региональный кадровый резерв будут участвовать в развитии индустрии и промышленности, экономики и финансов, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, агропромышленного комплекса и земельных отношений и цифровизации. Участники конкурса на последнем этапе защищали проект по выбранному ими отраслевому направлению. На основании решений комиссии будет сформирован региональный резерв.

«Цель формирования кадрового резерва — грамотную, знающую молодежь привлекать к государственной службе. Это своеобразный социальный лифт. Те кто сейчас выступили, они пришли со своими идеями, у них свежий взгляд. Именно такие новшества необходимы государственной службе. Всего в конкурсе участвовали около шестисот человек, 50 кандидатов прошли все три этапа.

На данный момент они все выступили. Областная комиссия выберет 30 человек которые войдут в кадровый резерв. Умную молодежь государство рассматривает как ресурс для развития страны», — говорит Оркен Балажанов, руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по Туркестанской области.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиматам обеспечить прозрачное и справедливое прохождение отбора в кадровый резерв. При формировании кадрового резерва будет учитываться специфика социально-экономической ситуации в каждой области. По словам главы государства, предстоит пересмотреть механизм мониторинга и контроля за исполнением поручений. Запрос общества на новые подходы, инновационные идеи, свежие кадры высок как никогда.

Касым-Жомарт Токаев президент РК: «Будет создан кадровый резерв политических служащих, который позволит сформировать полноценную «скамейку запасных». Этот шаг очень важен в условиях острого кадрового дефицита. Желающих получить высокую должность у нас более чем достаточно, но их квалификация не соответствует требованиям» в стране достаточно успешных людей в сферах бизнеса, сельского хозяйства, финансов, медицины, образования и других секторах. Нужно задействовать потенциал таких кадров, ориентированных на конкретный результат и потребности потребителя. Необходимо продолжить внедрение гибридной модели государственной службы.

Для этого предстоит детально проработать вопросы более свободного, менее регламентированного приема на госслужбу квалифицированных кадров из частного сектора. Пришло время окончательно искоренить бюрократию, бумажную волокиту, накопившуюся на протяжении многих лет. Все процессы в системе государственной службы должны быть прозрачными. Государство должно служить человеку. В стране нужно сформировать модель госслужбы, которая в полной мере защищает интересы граждан.

Необходимо внедрять новые подходы к работе, отвечающие требованиям времени и запросам общества. Следует установить четкие критерии, по которым будет оцениваться деятельность государственных служащих. Другими словами, система оценки должна постоянно обновляться. Важно, чтобы вся работа, выполненная госслужащими, учитывалась. Главное, чтобы каждый государственный служащий был готов работать максимально эффективно в соответствии со стратегическими задачами, стоящими перед страной».

В случае возникновения вакантных должностей административных государственных должностей корпуса «Б» местные исполнительные органы будут рассматривать кандидатуры резидентов, состоящих в региональном кадровом резерве. Те, кто преуспел в конкурсе, могут быть назначены на вакантные должности без конкурса.