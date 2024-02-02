Кто сможет попасть в пул молодых управленцев в Шымкенте

Отбор в региональный кадровый резерв в Шымкенте начнется первого марта.

В него могут войти представители талантливой и активной молодежи. Основная цель проекта – формирование в каждом регионе пула молодых управленцев – лидеров нового мышления из числа талантливой молодежи. Принять участие в отборе могут граждане не старше 35 лет, с высшим образованием и стажем работы не менее трёх лет.

Ержан Сейтенов, руководитель аппарата акима г. Шымкента:

«Основная цель регионального кадрового резерва – выявление лидеров, руководствующихся общественными интересами и придание нового импульса системе управления».

Отбор в резерв будет производиться в два этапа: прием документов и тестирование. После регистрации и предоставления полного пакета документов в личном кабинете, претендент выбирает регион и отраслевое направление. Допускается выбор только одного региона и направления.

Шакир Султанхан, руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы г. Шымкента:

«Тестирование проводится онлайн, в два блока. Тест на знание законодательства в первом блоке. В него вошли 15 вопросов из Конституции Казахстана, 15 вопросов о Законах государственной службы, столько же из антикоррупционной деятельности, а также вопросы, связанные с кодексом поведения. Второй блок основан на оценке личностных качеств. В итоге пройдут конкурс только те кандидаты, которые покажут наиболее высокие результаты»

В региональный кадровый резерв планируется привлечь около 30 -ти молодых, талантливых людей. Заявки принимаются на сайте «onir.pkrezerv.gov.kz» с 1-го по 31-е марта.