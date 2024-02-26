Набор в Региональный резерв начался в Шыменте

Кадровая комиссия города Шымкент объявляет об отборе в Региональный резерв города Шымкент.
Молодых специалистов до 35 лет приглашают сдать ряд документов для кадрового резерва.
Требования к кандидатам для зачисления:
1) гражданство Республики Казахстан;
2) возраст не старше 35 лет на момент подачи документов;
3) наличие высшего образования;
4) трудовой стаж работы не менее трех лет.
Отбор пройдет по следующим отраслевым направлениям:
1) индустрия и промышленность;
2) экономика и финансы;
3) социальная сфера;
4) жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура;
5) агропромышленный комплекс и земельные отношения;
6) цифровизация;
7) экология.
Прием документов осуществляется Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Шымкент с 1 по 31 марта 2024 года включительно на онлайн-платформе по отбору в региональный резерв onir.pkrezerv.gov.kz путем регистрации кандидата. Вход в личный кабинет осуществляется по логину и паролю кандидатом самостоятельно.
Также, кандидаты могут представить документы на бумажном носителе либо в электронном виде. Документы принимаются по электронной почте либо нарочно по адресу: shymkent@onir.pkrezerv.gov.kz г.Шымкент, проспект Тауке хана, 3А
При этом, кандидаты подавшие документы на бумажном носителе либо в электронном виде также регистрируются на онлайн-платформе onir.pkrezerv.gov.kz и загружают документы в течение одного рабочего дня после подачи документов, но не позднее 31 марта 2024 года.
Подробную информацию о перечне документов для участия в отборе и другие сведения можно получить на онлайн-платформе onir.pkrezerv.gov.kz, интернет-ресурсе Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Шымкент shymkent.onir.rezerv_kz, на страницах Департамента в социальных сетях elgeqyzmet.shymkent, а также по телефонам: 8(7252) 53 60 67, 8701 743 17 62.