Набор в Региональный резерв начался в Шыменте

Кадровая комиссия города Шымкент объявляет об отборе в Региональный резерв города Шымкент.

Молодых специалистов до 35 лет приглашают сдать ряд документов для кадрового резерва.

Требования к кандидатам для зачисления:

1) гражданство Республики Казахстан;

2) возраст не старше 35 лет на момент подачи документов;

3) наличие высшего образования;

4) трудовой стаж работы не менее трех лет.

Отбор пройдет по следующим отраслевым направлениям:

1) индустрия и промышленность;

2) экономика и финансы;

3) социальная сфера;

4) жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура;

5) агропромышленный комплекс и земельные отношения;

6) цифровизация;

7) экология.

Прием документов осуществляется Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Шымкент с 1 по 31 марта 2024 года включительно на онлайн-платформе по отбору в региональный резерв onir.pkrezerv.gov.kz путем регистрации кандидата. Вход в личный кабинет осуществляется по логину и паролю кандидатом самостоятельно.

Также, кандидаты могут представить документы на бумажном носителе либо в электронном виде. Документы принимаются по электронной почте либо нарочно по адресу: shymkent@onir.pkrezerv.gov.kz г.Шымкент, проспект Тауке хана, 3А

При этом, кандидаты подавшие документы на бумажном носителе либо в электронном виде также регистрируются на онлайн-платформе onir.pkrezerv.gov.kz и загружают документы в течение одного рабочего дня после подачи документов, но не позднее 31 марта 2024 года.

Подробную информацию о перечне документов для участия в отборе и другие сведения можно получить на онлайн-платформе onir.pkrezerv.gov.kz, интернет-ресурсе Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Шымкент shymkent.onir.rezerv_kz, на страницах Департамента в социальных сетях elgeqyzmet.shymkent, а также по телефонам: 8(7252) 53 60 67, 8701 743 17 62.