Отбор в региональный кадровый резерв завершился

Завершился финальный этап отбора кандидатов в региональные кадровые резервы.

Кандидатам было выделено 5 минут на презентацию своих проектов. Одним из участников стал Досжан Алибеков, который выделил ключевую роль инвестиций в развитии мегаполиса.

Досжан Алибеков, кандидат: «В течение 5 минут я постарался кратко и ясно изложить свое видение важности привлечения инвестиций в Шымкент. У меня много идей, но я сосредоточился на двух направлениях – развитии промышленности и строительстве. В первую очередь, разработка программы по привлечению инвестиций, и во-вторых, использование внешних и внутренних ресурсов».

Этот проект, инициированный по поручению главы государства, нацелен на формирование пула молодых менеджеров и привлечение талантливой молодежи. Сегодня прошли собеседования те кандидаты, которые успешно справились со всеми этапами отбора.

Сакен Мажинбеков, эксперт: «С марта месяца проводится конкурс по привлечению молодых специалистов в региональный кадровый резерв государственной службы. В этом году мы впервые оцениваем претендентов по комплексным критериям. Сейчас отобраны 47 кандидатов, из которых 30 перейдут в следующий этап, чтобы реализовать свои идеи для будущего развития города».

Основная цель этой инициативы – подготовка квалифицированных специалистов, которые будут работать над решением задач социально-экономического развития региона и созданием эффективного кадрового резерва для решения актуальных проблем.