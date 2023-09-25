Бейби-бум: 11 ребёнка родила жительница Шымкента

Одиннадцатого ребёнка родила 40-летняя Айнагуль Омарбеккызы.

Как рассказали в перинатальном центре Туркестана, роды прошли успешно, без осложнений. Малыш Мустафа и его мама готовятся к скорой выписке домой.

Айгануль Омарбеккызы, мать 11 детей:

«Слава Всевышнему, у меня все хорошо. С тех пор как я забеременела, я слушала врачей, жила только по их рекомендациям. Если они рекомендовали мне есть определенные продукты, я их обязательно слушала, точно также лежала в больнице по рекомендациям врачей. Очень хотела родить здорового ребенка».

Новость о необычной семье активно обсуждается в соцсетях. Интернет-пользователи пытаются представить, как живет семья, и гадают, как женщине удалось родить так много малышей в таком возрасте. Как выяснилось, супруг Айнагуль – главный имам села Нурлы жол в Сарыагашском районе. У них уже есть пять мальчиков и пять девочек. Самому старшему ребенку в семье 21 год.