Бесплатная психологическая консультация проходит в Шымкенте

В Шымкенте проводится бесплатная психологическая консультация граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За помощью специалистов могут обращаться люди в возрасте от 14 до 35 лет.

В рамках проекта организованного акиматом города граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить консультацию психолога. Людей оказавшихся на грани душевного срыва много и специалисты готовы помочь каждому из них.

«Я часто посещаю психолога. Здесь я рассказываю о том, что происходит в моей семье, о тех случаях, которые меня тревожат. Я ищу поддержку и хочу получить совет как поступать в той или другой ситуации», — говорит один из молодых участников проекта

В проекте приняли участие специалисты городского Центра «Дом мамы», центра адаптации несовершеннолетних и молодежной пробации, а так же представители образовательных учреждений. Здесь проводится личный прием, заслушиваются вопросы молодых людей нуждающихся в психологической помощи.

«Этот проект у нас длится много лет. До этого года проект личного приема молодежи и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, охватывал 100 человек. Сейчас же из-за высокой востребованности такой помощи число обратившихся выросло до 150 человек», — рассказывает руководитель отдела психологической помощи, профилактики стрессов и работы с молодыми семьями управления по внутренней политике и делам молодежи города Шымкента Айгуль Канаткызы

Как говорят организаторы проекта до конца года помимо консультаций, все обратившиеся на личный прием посетят несколько семинаров-тренингов, рекомендованных специалистами.