Крупнейший автотрансформатор в Центральной Азии создали в Шымкенте

В Шымкенте презентовали уникальный автотрансформатор.

Его разработка и создание заняло у шымкентских ученых и инженеров — год. Это первый в своем роде автотрансформатор не только в Казахстане, но и в центральной Азии.

Несмотря на свой футуристический вид, это не космический летательный аппарат, а самый крупный в Казахстане автотрансформатор. Такая «махина» способна осуществлять надежное и бесперебойное электроснабжение целого города, такого как Шымкент, например.

Это чудо техники спроектировали и сконструировали на шымкентском трансформаторном заводе. Весит такая машина почти триста тонн, его высота больше 10 метров.

«Был разработан крупнейший в Центральной Азии автотрансформатор. Мощностью 250 тысяч, напряжение 500 киловольт в трехфазном исполнении. Обычно автортансформатор такой большой мощности на напряжение изготавливается отдельно однофазный, потом собирается в трехфазную группу. Но данный проект является крупным потому что, он является одновременно в трехфазном исполнении», — говорит Дауирбек Атеев, технический директор завода.

Трансформатор успешно прошел все испытания, теперь его отгрузят и доставят в КЕГОК, где он и будет работать. Шымкентский завод изготавливает трансформаторы и автотрансформаторы разных мощностей. Завод был запущен в 2018 году, его производственная мощность 120 трансформаторов в год.

«У них улучшенная конструкция. Мы постоянно стремимся к чему-то новому, чтобы улучшить потребность электроэнергии. Поэтому наши трансформаторы они выдерживают полностью всю нагрузку, которая передается на него», — говорит Диас Кадыров, инженер по качеству.

При этом доля отечественного производства на предприятии составляет 80%. Из-за рубежа закупают только сырье и материалы. Транформаторы шымкентского завода способны защитить потребителей от скачков напряжения, снизить потери ресурсов в городах и сельских населенных пунктах.