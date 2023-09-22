Лебедей из парка Кен-баба подарили зоопарку Шымкента, передает OTYRAR.

Птицам установили безопасные микрочипы, в которых содержится информация и новых постояльцах.

«Микрочип размером с рисовое зернышко вживляется под кожу животного, с помощью специального шприца, как правило, в область холки, птице обычно устанавливают в грудину. По ощущениям процедура сравнима с уколом вакцинации», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

Хочется отметить, что лебеди-шипуны — морозостойкие. Самое главное, чтобы был водоем. Они легко выдерживают минусовую температуру.

«Сейчас лебеди чувствуют себя хорошо, кормят их по расписанию, любой желающий может проведать их в нашем зоопарке», — рассказали специалисты.

Напомним, видео в редакцию телекомпании «Отырар» прислала неравнодушная жительница Шымкента.

Автор утверждала, что пара белоснежных птиц в парке Кен-баба обитают в грязном водоеме.

Жители Шымкента просили принять меры.