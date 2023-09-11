«Пассажир» пытался перевести 25 кг конопли в Шымкент

Полный мешок марихуаны нашли полицейские у «пассажира» товарного поезда в Туркестанской области.

В составе с углём он спрятался в надежде на то, что его там искать точно не будут. Теперь о своем необычном вояже и провалившейся схеме по перевозке «плана» он сможет рассказать, разве что сокамерникам, или в суде. У задержанного изъяли рюкзак, доверху набитый наркотическим средством. По данным МВД, вес составил больше 25 килограммов. Коноплю мужчина хотел провезти с известной Шуйской долины в город Шымкент.

«Всего в Казахстане за прошедшую неделю было выявлено 40 преступлений, 14 фактов сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 245 килограммов наркотиков, в том числе больше 10 килограммов синтетики. Ликвидировано две нарколаборатории по их изготовлению», — говорит Шугыла Турлыбек официальный представитель МВД РК.