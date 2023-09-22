Радикальный исламист осужден на 7 лет в Шымкенте

За пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни осуждён житель Шымкента. Об этом сообщили в комитете национальной безопасности, передает OTYRAR.

Дело рассматривали в межрайонном суде по уголовным делам. Следствием установлено, что обвиняемый изучал в Интернете лекции радикальных проповедников и поддерживал контакты с единовeрцами из Сирии. После, под вымышленными данными, публиковал в социальных сетях материалы с идеологией насильственного экстремизма. Его вину доказали, мужчина проведет в колонии 7 лет.

«Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении одного из жителей Шымкента по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни.+ В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана. 17 сентября 2023 года приговор вступил в законную силу»,- рассказал Аркен Абдугали официальный представитель КНБ РК.