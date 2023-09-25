Третий супермаркет TURAN открылся в жилом массиве Сайрам

Торжественное открытие третьего магазина сети супермаркетов Туран состоялось в жилом массиве Сайрам.

Покупателей ждали приятные подарки, сюрпризы, а главное — широкий ассортимент товаров, уютный и современный торговый зал, дружелюбный персонал и удобное место расположения.

Вкусные угощения, развлекательная программа и акционные предложения. Большой праздник устроили организаторы в день открытия магазина сети супермаркетов «Туран». В жилом массиве Сайрам представлен огромный ассортимент товаров и свежая выпечка собственного производства.

Для любителей комфортных покупок в большом торговом зале созданы все условия. Все эти преимущества уже успели по достоинству оценить первые покупатели. Говорят: супермаркет такого масштаба здесь первый и единственный.

Гаухар Кочкарова, жительница жилого массива Сайрам:

«Мы очень рады что такой магазин у нас открылся. Это -единственный магазин, который открылся в Сайраме, именно супермаркет. Мы видим и у нас прямо глаза разбегаются от такого разнообразия товаров. Хорошего качества и мы тоже сейчас набрали мы недалеко живем, здесь рядом. Мы очень рады , особенно сайрамские люди особенно счастливы. Теперь будем приобретать товары тут с удовольствием».

В супермаркете «Туран» можно приобрести, как отечественную продукцию, так и товары зарубежного производства. Разнообразие поражает: на ветринах, по выгодной цене, представлена качественная молочная продукция, колбасные изделия, замороженные полуфабрикаты, напитки. Всего не перечислишь. Лучше это увидеть своими глазами. Без выгодной покупки из супемаркета точно никто не уйдет.

Александр Петрусевич, директор сети супермаркетов TURAN: «Сайрамский район достаточно густонаселенный. Поэтому мы решили открыть наш супермаркет именно здесь. Наша сеть хорошо себя зарекомендовала в нашем городе. Это наш третий магазин, напоминаю что первый находится на улице Алдиярова, второй находится на Тамерлановском шоссе 18. В наших магазинах очень хорошее соотношение цены и качество, огромный ассортимент товара, в первую очередь продукция собственного производства. И самые выгодные цены на абсолютно все напитки без исключения».

Приобрести бюджетные и качественные продукты можно в супермаркете Туран, по адресу: жилой массив Сайрам, улица Исраилова, 7 / 7.