Августовская конференция: определены главные направления развития образования Шымкента

Шымкент полностью готов к новому учебному году. На августовской конференции с участием представителей сферы образования города подвели итоги и определили конкретные задачи на предстоящий период.

Аким города поручил уделить особое внимание не только повышению качества образования, но и безопасности учащихся, профилактике буллинга и развитию школьной инфраструктуры.

Новый учебный год — новые задачи и новые цели. Именно это стало главным лейтмотивом августовской конференции в Шымкенте. Аким города поставил перед педагогами и ответственными специалистами ряд конкретных задач. Главная из них — создать условия для получения детьми качественного образования.

Кроме того, поручено усилить меры по обеспечению безопасности в школах, профилактике буллинга и созданию среды, в которой каждый ученик будет чувствовать себя комфортно и безопасно.

Также глава города отметил, что проводится работа по развитию школьной инфраструктуры: «Треть городского бюджета направляется в сферу образования. За последние два года были введены новые школы. В этом году капитально отремонтированы шесть школ и один детский сад, а для семи школ построены дополнительные здания. В дальнейшем планируется реконструировать седьмую IT-школу-лицей в соответствии с современными требованиями, а также построить новые школы в районах с высокой концентрацией населения — Туран, Шымсити и Асар-2».

В этом году впервые был проведён конкурс на грант «Лучшая организация среднего образования». Целью — стимулировать профессиональный и личностный рост педагогов и руководителей образовательных организаций.

По итогам конкурса лучшей стала специализированная школа-гимназия №90 для одарённых детей, получившая грант в размере 68 миллионов теңге. Это не только признание труда педагогов, но и реальный стимул для дальнейшего профессионального развития.

«В истории Шымкента, в истории образования города, это первый случай, когда школе вручают сертификат на такую крупную сумму. Конечно, в первую очередь это результат положительного отношения акима города Габита Абдимажитовича к сфере образования. Это результат труда наших учителей и достижений наших учеников. Думаем, что в дальнейшем эта сумма будет направлена на новые достижения наших учеников и педагогов», — Арман Орынбеков, директор специализированной школы-гимназии №90 для одарённых детей

А главным двигателем качества образования остаётся учитель. Учитывая это, акимат и управление образования уделили особое внимание повышению профессионального мастерства педагогов. В рамках этой работы был проведён городской конкурс «Мастер образования».

В нём приняли участие более 13 тысяч педагогов, продемонстрировав свои профессиональные навыки и обменявшись опытом. По итогам конкурса победителями стали 10 учителей. Им на протяжении всего учебного года будет выплачиваться ежемесячная премия в размере 200 тысяч теңге. Общая сумма выплат составит 2 миллиона теңге на каждого победителя.

«Современная сфера образования постоянно требует поиска и развития. Мы используем современные технологии и интегрируем их в учебный процесс, на уроках даём ученикам парные, групповые и индивидуальные задания. Именно такой подход оценили, и благодаря этому мы стали победителями», — Нурсултан Музаппаров, учитель истории.

Новый учебный год в Шымкенте начнут 1 386 организаций образования. Из них 262 — государственные, 1 124 — частные. В этих учреждениях обучаются более 405 тысяч детей. Изменения происходят и в сфере дошкольного образования.

Сегодня в городе работают 662 детских сада. С момента внедрения ваучерного финансирования более 117 тысячам детей были выданы ваучеры. На сегодняшний день дошкольным воспитанием и обучением охвачены 84 тысячи 750 детей в возрасте от 2 до 6 лет.