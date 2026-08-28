Международная школа ревматологов в Шымкенте

Лучшие врачи Евразийского континента собрались в ежегодной, 17 по счету школе ревматологов. В Шымкенте. Специалисты обсуждают новые методы диагностики и лечения заболеваний суставов, делятся наработанным опытом. В качестве спикеров выступают академики и профессора, а слушатели — врачи практики, причем не только с Казахстана, многие медики участвуют онлайн.

Один из основоположников школы ревматологии наш земляк, профессор Чокан Баймухамедов. Он автор нескольких книг, посвященных лечению артрита. На этой медицинской конференции собрались лучшие врачи ревматологи — 4 академика, 20 профессоров. Маэстро от медицины делятся своим опытом. Благодаря инновациям, ревматология стремительно движется вперед.

Современная ревматология всё чаще переходит от общего воздействия на организм к точечной терапии. О новых подходах рассказал директор ТОО «Медицинский центр заболеваний суставов» Чокан Баймухамедов: «Сегодня медицина стремительно развивается. Появилось такое направление, как таргетная терапия. Если раньше лечение воздействовало на весь организм и могло вызывать различные побочные эффекты, то современные препараты позволяют воздействовать непосредственно на конкретный механизм развития заболевания».

Школа ревматологов очень полезна для практикующих врачей, получить бесценны й опыт, от лучших ревматологов Евразии — дорогого стоит. В качестве слушателей, присутствуют и молодые медики — интерны, здесь они узнают много нового и полезного для будущей практики.

Для практикующих врачей и молодых специалистов такая школа — возможность получить знания напрямую от ведущих экспертов. Значение встречи отметила заведующая кафедрой Южно-Казахстанской медицинской академии Гулжан Досыбаева: «Хочется поблагодарить всех спикеров за содержательные выступления и полезную информацию».

Международную школу ревматологов, не оставляют без внимания и врачи из Великобритании. Среди участников — профессор из Бермингема Армен Гаспарян. Он рассказал о повышении давления в лёгочной артерии у пациентов с ревматическими заболеваниями и отметил, что такие состояния должны находиться под совместным наблюдением специалистов разных направлений.

Опыт международных медицинских сообществ также стал частью программы школы. Европейские рекомендации представил профессор учебного центра Бирмингемского университета Армен Гаспарян: «Я очень рад, что эта школа продолжает свою работу и объединяет специалистов. В своём выступлении я представил актуальные рекомендации европейских профессиональных ассоциаций и врачебного сообщества, которые могут быть полезны в практической работе ревматологов».

Около 150 врачей принимают участие в мероприятии офлайн. Организаторы также собрали вопросы от врачебного сообщества Казахстана, для того, чтобы светила медицины дали свои пояснения. Международная школа ревматологов завершит свою работу завтра — 29 августа.