В Шымкенте проходит Government Chess Cup 2026 среди госслужащих

В Шымкенте проходит отборочный этап Government Chess Cup 2026 среди государственных служащих. За шахматными досками — 43 участника, объединённые в 11 команд. Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров, с рапид-контролем: 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за каждый ход.

Но главное здесь — не просто определить сильнейших игроков, а сформировать команду, которая сможет достойно представить Шымкент на республиканском уровне.

Для многих участников шахматы давно стали не просто увлечением, а возможностью проверить свои силы и побороться за победу. На турнир с таким настроем пришла участница соревнований Ляззамат Рамазанова: «Я уже много лет участвую в подобных турнирах. Шахматы — моё любимое увлечение вне работы. Сегодня пришла с настроем хорошо сыграть и, конечно, победить. Очень радует, что в Шымкенте проводят такие соревнования и дают возможность государственным служащим проявить себя».

За шахматными досками — сильнейшие представители государственных органов города. Конечно, для шахматистов важно проверить свой уровень в играх с сильными соперниками и эти соревнования дают такой шанс. Решающие партии — впереди. Кстати, судьи отмечают очень высокий класс участников.

По итогам соревнований сильнейшая команда получит право представить Шымкент в республиканском финале. Подробнее рассказал международный арбитр ФИДЕ Абдикадыр Яхияев: «В турнире среди государственных служащих участвуют 43 шахматиста в составе 11 команд. Приятно удивляет уровень игроков — среди госслужащих действительно много сильных шахматистов. Главная награда турнира — путёвка в финал, который состоится в Астане. Сильнейшая команда по итогам отборочного этапа будет представлять Шымкент на республиканском уровне».

Главный приз этого турнира — возможность представить Шымкент в финале, который пройдет в Астане. Поэтому каждая команда играет за возможность защищать честь города в столице Казахстана.