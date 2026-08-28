Семье, чей дом пострадал от пожара, оказана единовременная материальная помощь. Из бюджета выделен 1 миллиона 730 тысяч теңге. В каких случаях назначается такая выплата и какие документы необходимы для её получения?

В Шымкенте с начала года, материальная помощь была назначена одной семье. Согласно законодательству, размер выплаты утверждает городской маслихат. В этом году она составляет 400 месячных расчётных показателей — это 1 миллион 730 тысяч теңге.

Решение о выплате материальной помощи принимает специальная комиссия. Какие документы для этого необходимы, рассказала главный специалист управления занятости и социальной защиты Шымкента Нурайым Ермаханкызы: «На сегодняшний день в Шымкенте на 2026 год поступило одно заявление. После поступления заявления проводится заседание комиссии. Выплата производится в соответствии с решением этой комиссии. Основным документом является заключение, которое выдаёт департамент по чрезвычайным ситуациям. На основании этого заключения принимаются документы».

По данным управления ЧС, пожар начался с травы и деревьев возле пристроенного к дому здания, после чего огонь перекинулся на жилое помещение. Специалисты пришли к выводу, что причиной возгорания могли стать окурок или непотушенная спичка.

При этом помощь назначается не во всех случаях. Одним из ключевых факторов становится причина пожара, указанная в заключении ДЧС, пояснила главный специалист управления занятости и социальной защиты Шымкента Нурайым Ермаханкызы: «Основным документом, который рассматривается в данном случае, является заключение департамента по чрезвычайным ситуациям. В нём указывается причина возникновения пожара. Если в заключении будет указано, что пожар произошёл по причине неосторожности самого владельца жилого дома, выплата не производится. Если же такой информации в заключении нет, мы выносим вопрос о предоставлении помощи на рассмотрение комиссии».

С начала года в жилых домах Шымкента произошло 112 пожаров.Поданным городского департамента по чрезвычайным ситуациям, причиной возгораний становятся несколько факторов. Среди них — неисправность бытовой техники, короткое замыкание, чрезмерное нагревание печи, неосторожное обращение с огнём и игры детей со спичками.