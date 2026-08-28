Три месяца творчества для особенной молодежи

Открытки, картины, органайзеры для рабочего стола и даже мыло — все это ручная работа шымкентских ребят с особенностями в развитии.

На протяжении нескольких месяцев в рамках проекта «Сам себе хозяин: найди своё дело — через опыт, творчество и общение», под бдительным руководством преподавателя, участникам, помогали раскрыть свои творческие таланты.

О том, как проходили занятия, рассказала основательница фонда «Ерекше жол» Роза Беркешова: «На протяжении всего лета мы проводили мастер-классы. С участниками работала целая команда — координаторы, психологи и педагоги. Всего в проект вошли 20 подростков и молодых людей. Для нас было особенно важно уделить внимание именно этой возрастной группе, потому что она обычно меньше вовлечена в подобные проекты».

После трех ярких креативных месяцев 26-летняя Хилола обрела новых друзей, стала чаще улыбаться и с нетерпением ждать каждого следующего занятия. Девушка живёт с особенностями развития и эпилепсией, однако участие в проекте помогло ей стать более открытой и самостоятельной.

Родители отмечают, что занятия помогли детям стать более открытыми, общительными и уверенными в себе. Перемены в своей дочери заметила и жительница Шымкента Зулькарам Пайзахметова: «Раньше дочь практически ни с кем не общалась, а сейчас стала намного открытее. У неё появились новые интересы, она с удовольствием участвует в мастер-классах и хочет продолжать заниматься творчеством. Даже дома мы стараемся делать что-то вместе. Такие проекты очень нужны и детям, и их родителям».

На итоговой выставке проекта, родители признаются: для их детей это стало не просто временным увлечением. После завершения мастер-классов творческая история продолжится — приобретённые навыки и знакомства станут основой для дальнейшего развития.

Вместе с педагогами они рисовали, шили, создавали сувениры и осваивали мыловарение. Подробнее рассказала педагог технологии и творчества Людмила Бородулина: «Мы полностью погрузились вместе с ребятами в творческую атмосферу. Рисовали, шили, занимались мыловарением и пробовали другие направления. За это время постарались познакомить участников с разными видами творчества, чтобы каждый смог найти занятие, которое ему действительно интересно».

Каждая работа на этих столах маленькая история большого труда. В ней — фантазия, вдохновение, старание и частичка души автора. За несколько месяцев участники не только освоили новые навыки, но и стали увереннее в себе. Теперь они готовы двигаться дальше — создавать, пробовать и открывать новые возможности.

В честь завершения проекта ребятам устроили праздничный концерт и награждение.