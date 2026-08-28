Земельные вопросы стали самыми частыми на акции «Народный юрист»

В Шымкенте прошла республиканская акция «Народный юрист», направленная на повышение правовой грамотности населения и предоставление бесплатной юридической помощи.

28 августа на Арбате жители смогли бесплатно получить консультации по различным правовым вопросам. Приём провели около 30 специалистов — представители городских управлений, прокуратуры, Департамента экономических расследований, Палаты юридических консультантов, а также адвокаты, нотариусы и частные судебные исполнители.

Больше всего обращений касалось земельных отношений. Шымкентцев интересовали вопросы незаконного захвата и отчуждения земельных участков, а также строительства объектов с нарушением требований законодательства.

Среди актуальных тем были также взыскание алиментов и определение порядка общения с детьми. Предприниматели обращались за консультациями по вопросам государственных закупок и оформления тендерной документации.

Кроме того, специалисты консультировали жителей по трудовому, жилищному и гражданскому законодательству, вопросам городской инфраструктуры и соблюдения законности.

Акция позволила шымкентцам напрямую обратиться к профильным специалистам и бесплатно получить профессиональную правовую помощь.