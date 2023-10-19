Бизнесменов в Шымкенте пытались заставить заплатить 217 миллионов штрафов

Почти 600 предпринимателей незаконно привлекли к административной ответственности в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Нарушения выявила городская прокуратура. После чего бизнесменов освободили от уплаты штрафов на общую сумму 217 миллионов тенге. Всего, с начала года защищены права почти 4 тысяч шымкентских бизнесменов.

«К ответственности у нас по актам надзора прокуратуры привлечено 101 лицо. Это государственных органов, к дисциплинарной ответственности. И 7 человек привлечены к административной ответственности за необоснованные проверки бизнеса», — говорит Бахтияр Мухамеджан, заместитель прокурора г. Шымкента.