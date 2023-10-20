Финансовой грамотности обучают казахстанских детей

Единый образовательный госстандарт по обучению финансовой грамотности нужно вводить в школах страны, считают парламентарии, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24

Так, народные избранники предлагают бороться с закредитованностью казахстанцев. Сегодняшние школьники – завтрашняя экономически активная часть населения республики. По словам экспертов, уровень финграмотности в стране невысок, в школах считать доходы и расходы пока учат только в рамках общих развивающих курсов.

Школьница из Шымкента Нурай в свои 11 лет прекрасно понимает: расходы не должны превышать доходы. Ученики первой городской гимназии учатся копить и правильно тратить деньги, узнают о депозитах и кредитах.

«Например, ты увидел мотоцикл, захотел его купить, но у тебя не хватает денег. Ты занял. Так лучше не делать, лучше накопить эту сумму самому и купить мотоцикл. Именно самому, без долгов», — говорит Нурай Бакытжан, ученица 6 класса гимназии №1 г. Шымкента.

Азы финансовой грамотности в школах страны преподают уже несколько лет. В младших классах в рамках курса «Познание мира», в средних – на уроках глобальной компетенции, а старшеклассники изучают основы бизнеса.

«Курсы глобальной компетенции направлены на то, чтобы формировать навыки XXI века. В рамках этого курса мы не предполагаем, что они получат какие-то профессиональные знания. Это элементарные навыки финансовой грамотности: как заключать договор, куда пойти, что такое потребительская корзина», — говорит Сейфулла Смайлов, директор института национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина.

Между тем, парламентарии считают, что курсов недостаточно: нужен единый госстандарт обучения финграмотности. Мажилисмен Ерлан Стамбеков уверен: долги казахстанцев по кредитам несоизмеримы с расходами на разработку и внедрение комплексной образовательной программы.

«Кредиты получили в нашей стране порядка 8-9 миллионов, из них проблемы с закредитованностью уже свыше 1 миллиона наших граждан. Закредитованность свыше 90 дней, там разные цифры варьируются, от полумиллиона и выше. И эта цифра растёт, растёт с такими угрожающими темпами. Почему, собственно говоря, мы бьём в колокола и говорим о том, что необходимо комплексно подходить к этому вопросу», — говорит Ерлан Стамбеков, депутат мажилиса парламента РК.

Уровень финансовой грамотности в стране ниже среднего, признают эксперты. По информации Агентства по развитию финансового рынка, жертвами кибермошенников становятся не только взрослые, но и дети.

В школах хотят ввести уроки финансовой грамотности. Ведь сейчас в стране, действующие займы, в том числе потребительские кредиты, сегодня имеют 80% экономически активного населения страны. У более, чем полутора миллионов – просрочки по платежам. Поэтому, обучение финансовой грамотности, считают депутаты, один из главных способов отучить казахстанцев жить в кредит.