Не обсуждается!: упразднять транспортный налог в Казахстане не будут

Министр национальной экономики Алибек Куантыров заявил в кулуарах парламента, что от идеи отменять транспортный налог решено отказаться.

Этот вопрос не обсуждается. Он остается, заявил министр журналистам.

Напомним, а сентябре Министерство нацэкономики выступило с предложением упразднить в будущем налог на транспортные средства, но не на все машины. Налог на «автомобили с повышенным объемом двигателя» предлагали сохранить. В ведомстве говорили, что переход на единый рынок нефтепродуктов в 2025 году приведет к росту цен на ГСМ.