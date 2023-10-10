Не забывая о прошлом, строим новое завтра

День Открытых дверей приуроченный к празднованию 65-летнего юбилея прошел на заводе Шымкентцемент.

На празднование юбилея заводчане пригласили большое количество гостей, среди которых были и ветераны производства.

ТОО «Шымкентцемент» является одним из старейших и крупнейших предприятий по производству цемента в Казахстане. Производственная мощность компании составляет 1,3 млн. тонн цемента в год. За 65 лет своей работы компания заработала прекрасную репутацию в отношении обеспечения качества своей продукции и высокого уровня предоставляемых услуг. Завод внес огромный вклад в развитие Казахстана, его экономики.

Сегодня на заводе трудятся более 300 человек. Завод долгое время был и остается кузницей кадров, где есть трудовые династии и поколения, которые верны своему делу и призванию. Этим людям была посвящена историческая фотовыставка, на которой были представлены уникальные архивные кадры строительства завода, а также фотографии, отображающие основные вехи в развитии компании, главной из которых является строительство новой линии.

В декабре 2017 года на заводе ТОО «Шымкентцемент» было завершено строительство новой сухой линии, которая отличается своими современными показателями по охране окружающей среды, технике безопасности и экономичности.

Важность проекта отразил в своей речи генеральный директор ТОО «Шымкентцмент» Пак Иван Григорьевич:

«За 65 лет истории завода произошло много событий, рекордов, технологических достижений. Но особенно хочется отметить начало 21 века, когда на заводе произошла модернизация цеха «Помол цемента» и строительство новой линии обжига клинкера сухим способом, которая значительно улучшила технологические и производственные показатели и вывело компанию на достойный уровень конкуренции с другими игроками на цементном рынке. Шымкентцемент – это симбиоз прошлого и настоящего, где гармонично сочетаются объекты советской постройки и новая линия. Это завод с душой, на котором есть особая «цементная» атмосфера».

Сегодня «Шымкентцемент» – это современное предприятие, входящее в состав Heidelberg Materials, мирового лидера по производству цемента, которое заработало прекрасную репутацию в отношении обеспечения качества своей продукции и высокого уровня предоставляемых услуг.

Heidelberg Materials – это новое название компании HeidelbergCement, с переименованием компании связано и новое завтра нашего завода.

HeidelbergMaterials уже является мировым лидером отрасли в области снижения выбросов CO₂ и пионером в области инновационных технологий.

Разрабатываются новые, интеллектуальные материалы, чтобы сделать строительство более экологичным – во всем мире во главе сHeidelbergMaterials. Устойчивые продукты компании включают низкоуглеродные цементы, бетонные изделия с содержанием переработанных заполнителей или инновационные решения, которые позволяют снизить выбросы СО2.

Работы по Устойчивому развитию Heidelberg Materials проводит на благо клиентов компании, сотрудников компании, и общества в целом. Одним из низкоуглеродных цементов, производимым на заводе «Шымкентцемент» является цемент под торговой маркой «EcoСem». В этот день его презентовали гостям и клиентам компании. Данный вид цемента обладает замедленным твердением и набором прочности в начальный период твердения, а также надежной динамикой нарастания прочности в течение длительного срока (в течение двух-трех месяцев и более), и прочность бетона на таких видах цемента через длительное время может быть выше, чем на портландцементах без минеральных добавок.