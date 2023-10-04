Около 90 миллионов тенге вернули обманутым потребителям в Шымкенте

Сотрудники городского департамента торговли и защиты прав потребителей подводят итоги работы за 9 месяцев.

Как рассказали специалисты, с начала года на рассмотрение департамента было представлено несколько тысяч заявлений от юридических и физических лиц. В результате работы по жалобам, обманутым потребителям было возвращено около 90 миллионов тенге.

Целями департамента являются формирование эффективной политики в области защиты прав потребителей и реализация государственной политики в области развития и регулирования внутренней торговли. Больше двух тысяч обращений поступило с начала года в департамент торговли и защиты прав потребителей в Шымкенте. Почти 88 миллионов тенге удалось вернуть обманутым потребителям, после рассмотрения жалоб.

«За 9 месяцев 2023 года сумма, возвращенная потребителям, составила 87 млн. 800 тысяч тенге. В то время как в 2022 году за этот же период было возвращено 68 млн. 100 тысяч тенге. По делам о нарушениях прав и законных интересов более десятка потребителей по деятельности КСК от нашего Департамента 26-го сентября этого года направлено 1 исковое заявление в экономический суд города Шымкента», — рассказал исполняющий обязанности заместителя руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей по г. Шымкенту Оспан Абиев.

Работают специалисты Департамента в тесном сотрудничестве с общественными объединениями по защите прав потребителей. Выявлять факты обмана потребителей и причин таких злоупотреблений призваны также сотрудники региональной комиссии.

«С начала года, нами было проведено 77 заседаний по выявлению посреднических схем и фактов повышения торговых надбавок. С начала года комиссией проведен анализ и разъяснительная работа по электронным счетАм-фактурам с производителями, оптОвыми поставщиками и торговыми сетями. По 39 фактам повышения торговой надбавки проведены разъяснительные беседы с субъектами торговой деятельности, и 22 случая по выявленным посредническим схемам. В результате цены были снижены в пределах торговой надбавки, предусмотренной законом»,- говорит исполняющий обязанности заместителя руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей по г. Шымкенту Оспан Абиев.

Своими первоочередными задачами сотрудники Департамента обозначали обеспечение своевременного и качественного рассмотрения обращений физических и юридических лиц по вопросам торговли и защиты прав потребителей. Определение посреднических схем по социально значимым товарам и проведение мониторинга.