Ради развлечения: 18-летнего лихача задержали в Шымкенте

18-летнего водителя, создавшего аварийную ситуацию ради развлечения, привлекли к ответственности, передает OTYRAR.

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили видеозапись, на которой водитель совершил нарушение правил дорожного движения и создал аварийную ситуацию для других автомобилей на одной из центральных улиц Сарыагашского района.

В результате выявили автовладельца, нарушившего ПДД и совершившего правонарушение.

Автомашину на видео ВАЗ-2107 водворили на штрафстоянку. В отношении 18-летнего водителя составлены административные протоколы

Водитель признался, что совершил проступок на видеозаписи ради развлечения и выразил сожаление о содеянном.