Шымкент вошел в список антилидеров по незаконным проверкам бизнеса

В Шымкенте прошёл единый день отчёта контрольно-надзорных органов перед бизнес-сообществом под председательством заместителя акима города Айдына Каримова.

В мероприятии так же приняли участие представители прокуратуры, департамента госдоходов, Агентства по противодействию коррупции и других контролирующих органов, а так же представители бизнеса.

На собрании обсуждались шаги по поддержке субъектов предпринимательства и что нужно делать чтобы сократить число жалоб со стороны предпринимателей.

Один из самых высоких показателей незаконных проверок работы объектов бизнеса фиксируют в Шымкенте. По данным палаты предпринимателей, он почти в два раза выше, чем в среднем по стране. Надзорные и государственные органы предпринимают усилия, которые начали давать результаты. Так широко используются мобильные группы, оперативно решающие обращения бизнесменов.

«В мобильную группу, созданную в городском управлении прокуратуры, для поддержки бизнеса, с начала года поступило 83 жалобы от предпринимателей, 40 из них подтвердились, по 42-ум были приняты объяснения. Таким образом были защищены права 3847. В результате 101 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности и человек к административной. Мы призываем всех предпринимателей обращаться к нам в случае нарушения их прав», — говорит начальник управления прокуратуры г. Шымкента Бакытжан Байгозиев.

В этом году уже были предприняты ряд мер направленные на защиту интересов бизнеса. Так например, рассказали сотрудники Палаты предпринимателей бизнес-сообщество впервые приняло участие в разработке нового Налогового кодекса. В результате по инициативе предпринимателей, был принят ряд изменений, которые облегчат ведение бизнеса.

«В целях снижения нагрузки на фонд оплаты труда, ставка социального налога снижена на полтора процента. А в целях снижения нагрузки на малый бизнес, сохранен действующий лимит по налогу на добавленную стоимость в размере 30 тысяч месячных расчетных показателей. С 2020 года срок исковой давности для малого и среднего бизнеса сократится с 5 до 3 лет, а так же сокращаются основания для назначения внеплановых налоговых проверок. И самое главное: все неясные и не уточненные моменты Налогового кодекса будут решаться в пользу предпринимателей», — рассказала директор палаты предпринимателей г. Шымкента Сабира Адамбекова.

Как было отмечено на собрании мероприятия по поддержке бизнеса будут проводиться и дальше. Для снижения коррупционных рисков со стороны государственных и контролирующих органов создана специальная мобильная группа, проводятся встречи с представителями бизнеса для системного решения проблем.