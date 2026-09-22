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Продавцам на маркетплейсах хотят блокировать аккаунты

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Анастасия Новикова
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В Казахстане предлагают разрешить налоговым органам блокировать аккаунты продавцов на маркетплейсах, если они не исполняют требования по устранению нарушений. Соответствующие поправки опубликованы на портале «Открытые НПА» и, в случае принятия, могут заработать с 2027 года.

Разработчики считают, что новая мера поможет контролировать продажи без подтверждающих документов и налоговые нарушения.

Представители электронной торговли опасаются, что блокировка аккаунтов сильнее всего ударит по малому бизнесу и может фактически остановить работу продавца.

Как может измениться работа селлеров на маркетплейсах — смотрите в сюжете.

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