Продавцам на маркетплейсах хотят блокировать аккаунты

В Казахстане предлагают разрешить налоговым органам блокировать аккаунты продавцов на маркетплейсах, если они не исполняют требования по устранению нарушений. Соответствующие поправки опубликованы на портале «Открытые НПА» и, в случае принятия, могут заработать с 2027 года.

Разработчики считают, что новая мера поможет контролировать продажи без подтверждающих документов и налоговые нарушения.

Представители электронной торговли опасаются, что блокировка аккаунтов сильнее всего ударит по малому бизнесу и может фактически остановить работу продавца.

Как может измениться работа селлеров на маркетплейсах — смотрите в сюжете.