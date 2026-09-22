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ЕНПФ может получить больше полномочий по управлению пенсионными накоплениями

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Анастасия Новикова
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Управление пенсионными активами казахстанцев в будущем может частично перейти от Национального банка к ЕНПФ. Сейчас основную часть пенсионных накоплений инвестирует Нацбанк, однако его роль предлагают постепенно сокращать.

Эксперты отмечают, что передача полномочий сама по себе не гарантирует более высокой доходности. Важными остаются правила инвестирования, квалификация будущей команды ЕНПФ и защита интересов вкладчиков.

Как может измениться система управления пенсионными накоплениями — смотрите в сюжете.

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