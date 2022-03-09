Почему строители и государство не могут договориться?

В Шымкентской палате предпринимателей обсуждали важный вопрос — монополизацию на рынке строительства.

По словам предпринимателей, цены на стройматериалы взлетели, выросла и стоимость оборудования. При этом не изменны цены госзакупа. Они устанавлены на несколько лет вперед, передает OTYRAR.

«Нет реальных цен и стабильной работы.» С таким заявлением выступили строительные компании Шымкента. По словам предпринимателей, на рынке ежедневно растет стоимость материалов, услуг и оборудования. Но, неизменными остаются государственные расценки. Это может привести к ещё большей монополизации на рынке, считают бизнесмены.

«Проблем у предпринимателей достаточно! Приезжаем на работу, ежедневно что-то происходит. Мы сейчас как бизнесмены, думаем только о зарплате своих сотрудников. Даже перестали думать о своей семье. Теперь хотят еще и дорожную карту бизнеса возобновить. Хотят за счет бизнесменов трудоустроить безработных, нам не нужна такая дорожная карта. Безработные не хотят работать, поймите это! «,- рассказала Еркинкул Оспаналиева, гендиректор ТОО «Корпорация «Береке А».

«На рынке цены устанавливают на три года вперед. Такого вообще не должно быть! Все предприниматели должны жить открыто. У нас должно быть по примеру Европы, бизнесмены не должны никого бояться. Мы должны знать сколько можно заработать, выгодно ли это. Необходимо бизнес вести открыто, знать стоимость стройматериалов. Нам не нужна сверх прибыль, если государство что-то заказывает, то пусть они знают реальные цены»,- говорит Рахманали Оразбаев, вице-президент «Союза строителей Казахстана».

Выслушать проблемы строителей приехал председатель «Союза строителей Казахстана». Талгат Ергалиев предложил варианты решения накопившихся проблем.

«Есть решение проблемы через советы, потом через центральный комитет, и потом к президенту. Есть еще коллективное письмо — второе решение ситуации, давайте напишем о проблеме. Давайте подумаем как утильсборщики делают, пресс-конференцию организуем»,- рассказывает Талгат Ергалиев, председатель «Союза строителей Казахстана.»

В палате предпринимателей проблему строительных компаний обещали взять под контроль.

«У всех предпринимателей мы уточняем какие у них расходы. Так как сказали, что нужна корректировка, поэтому мы подняли этот вопрос и вместе с палатой предпринимателей донесли это до правительства. Несколько компаний, которые строят здания за счет бюджета в Шымкенте, ПСД уже сдали. В этом случае, пересмотр корректировки связан с измением цен. Поэтому мы просим бизнесменов предоставлять нам аналитику, тогда мы решим эту проблему.«,- говорит заместитель директора по правовым вопросам палаты предпринимателей г. Шымкента Сабира Адамбекова.

Чтобы среда для развития бизнеса была благоприятной, надо менять роль государственных организаций как исполнительных органов. Как альтернативу предприниматели предлагают усилить общественный контроль.