Шымкентцы поспеют везде. Насколько предприимчивы южане

Шымкентских предпринимателей в народе считают самыми предприимчивыми.

И не безосновательно, бизнес-сообщество третьего мегаполиса развеваются в разных направлениях.

В Шымкенте производят станки для заводов и даже медицинское оборудование. Свои разработки товаропроизводителей представили на выставке.

Во время пандемии производители медицинского оборудования в Шымкенте оказали значимую поддержку, они поставляли ИВЛ-аппараты собственного оборудования. Сейчас компания производит разную технику. В наличии реанимационное и другое оборудование. Поставки налажены даже в Африку.

«Мы работали во время коронавируса и поставляли ИВЛ аппараты в больницы, также есть другое оборудование. Некоторые комплектующие привозим из других стран, но, мы стараемся производить свое», — говорит Канатбек Каныбекулы, директор по развитию компании.

Другая компания производит сахар 11 видов, из отечественного сырья. В 2019 году фабрика получила гос финансирование. За годы работы налажен полный процесс производства и экспорт готовой продукции.

«В 2019 году мы начали работу. Было сложно, но работаем дальше. У нас сырье казахстанское из Алматы и Жамбылской области. Производим 11 видов сахара и не только», — говорит Малика Убайдуллаева директор развития компании.

В акимате гордятся такими показателями. Заместитель акима Шымкента Айдын Каримов рассказывает, если в других регионах предприниматели предпочитают развивать только одно направление, то в Шымкенте пытаются охватить как можно больше — что положительно сказывается на экономике.

«У шымкентцев есть понимание. Почему бизнес в нашем городе сам по себе активный? Наши предприниматели сами ищут рынки, ищут механизмы гос поддержки. Важно то, что они используют все меры гос поддержки. К примеру, в других областях если предприниматели используют только определенные виды гос поддержки, то по остальным не используют, так как нет спроса, а у нас не так. Здесь по всем мерам есть спрос. Мы будем и дальше поддерживать наших предпринимателей», — сказал Айдын Каримов, заместитель акима г. Шымкента.

В Шымкент вкладывать выгодно, говорят инвесторы. Рады новым проектам и местные предприниматели. Бизнесмены совмещают собственные проекты, с идеями и возможностями инвесторов.