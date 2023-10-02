В МВД планируют по-новому бороться с наркопреступлениями. В министерстве закупили новые аппаратно-программные комплексы, которые позволят правоохранителям выявлять связь между участниками незаконного наркотраффика.

Часть своей жизни Ярослав боролся с наркотической зависимостью. Первый раз наркотики мужчина попробовал еще в 90-е, когда запрещенные вещества только начали распространяться в Казахстане. Сейчас он уже несколько лет как «чист» и сам помогает наркозависимым. Говорит, раньше достать наркотики было непросто, сейчас они стали слишком легкодоступными.

«Любой подросток может пользуясь социальными сетями может приобрести. К сожалению, много незрелых ребят подсаживаются, это не контролируется должным образом», — говорит Ярослав житель г. Шымкента.

По словам специалистов, все чаще запрещенные вещества употребляет молодежь. Анатолий Ичетовкин говорит, самой юной его пациентке было 13, когда она начала принимать аптечные психотропные препараты. Эти вещества также вызывают сильную зависимость и должны отпускаться только по рецепту. Их молодежь употребляет наравне с синтетикой. При этом наркозависимых с каждым годом становится все больше.

«По моим наблюдениям очень сильно распространяется, специфика моей работы, наглядно видно по обращениям родителей и самих употребляемых, зависимых людей», — говорит Анатолий Ичетовкин, ведущий специалист частного реабилитационного центра.

Если психотропные вещества продают в аптеках, то синтетику и другие наркотики распространяют через социальные сети. В МВД еженедельно отчитываются о том, что задерживают закладчиков и курьеров. Но их становится только больше. Бороться с преступниками теперь будут по-новому. Правоохранителей обеспечат современными аппаратно-программными комплексами и другим оборудованием для борьбы с наркотраффиком.

«Мощности программных комплексов позволяют обрабатывать значительные объемы информации и выявлять преступные связи между лицами имеющими преступные наркоправонарушения. Сотрудники территориальных подразделений получат возможность сформировать сводную информацию из всех открытых интернет-источников, включая социальные сети, мессенджеры, онлайн-сервисы и другие сторонние базы данных», — говорит Боранкул Жуманов, старший оперуполномоченный по особо важным делам МВД РК.

С начала года в полиции завели 288 уголовных дел за распространение наркотиков через интернет, 51 по фактам рекламы запрещенных веществ. Заблокировано 1,5 тысячи сайтов. В введением новых технологий, правоохранители надеются существенно увеличить раскрываемость наркопреступлений.